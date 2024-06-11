⭐︎極美品⭐︎ ナイキ エアマックス エクシー NIKE EXCEE 25.5cm

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商品詳細
一度のみ外で着用致しました。ブランド NIKEナイキ商品 エアマックスエクシー型番 CD4165カラー ブラック×ホワイトサイズ 25.5cm材質 甲材：天然皮革+合成皮革+合成樹脂底材：合成底商品説明ナイキエアマックス90にインスパイアされたナイキエアマックスエクシーはアイコニックなビジブルエアが特徴です。ゴム製のアウトソールポッドを備えたフォームミッドソールと、アウトソールフォームは、軽量かつ快適で耐久性があります。#NIKE#ナイキ#エアマックス#エクシー#AIRMAX#CD4165#メンズ#スニーカー#ブラック#ホワイト
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