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商品詳細
商品名J\u0026MDAVIDSONジェイアンドエムデヴィッドソンベルトDOUBLERING20MMBDRG-0XX-AN20メンズダブルリングレザーナローベルトサイズ…【32/80】全長:113幅2mm素材···本革カラー···ブラック定価…27500円使用回数…2〜3回いつものベルトとは違いアクセント効く1品となっております。一応中古品になりますので、ご理解の程よろしくお願いします。#ダブルリング#ベルト#レザー#ファッション#お洒落#西口修平#beams#ビームス
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