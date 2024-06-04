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希少　宇宙戦争　リンガーTシャツ　ムービー　ムービーTシャツ　Lサイズ　映画
商品番号 B46112343638
商品名

希少　宇宙戦争　リンガーTシャツ　ムービー　ムービーTシャツ　Lサイズ　映画
ブランド名 アルスタイルアパレルアンドアクティブウェアー
特別価格 税込 4,264 円
在庫状況 あり

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商品詳細

Size(サイズ)L　BackLength(着丈)81.5cmArmpittoArmpit(身幅)　53cmShouldertoShoulder(肩幅)　52cmSleeveLength(袖丈)　24cmCondition90/100ダメージもなく状態良好です！2005年に放映されたスティーブンスピルバーグが監督、主演トム・クルーズの映画、宇宙戦争の珍しいリンガーTシャツになります！映画のメインビジュアルがプリントされた良い一枚で嬉しい両面プリントです。小さいものが多いリンガーTシャツの中でも大き目で着やすく大変オススメです！意外に探すと出てこないそんな1着だと思います！お早めのご検討よろしくお願いします！！#vintage#90s#00s#tee#t-shirt#shirt#movie#anime#skate#pixar#band#art#fashionvictim#oneita#stanleydesantis#anarchicadjustment#gap#oldgap#ralph#supreme#stussy#mohair#sears#akira#lainmask#pulpfiction#trainspotting#atp#ヴィンテージ#ビンテージ
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