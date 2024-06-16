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新品 FR2 名鉄商店 Tシャツ 名古屋限定 XLサイズ 白
商品番号 B69135012936
商品名

新品 FR2 名鉄商店 Tシャツ 名古屋限定 XLサイズ 白
ブランド名 エフアールツー
特別価格 税込 4,264 円
在庫状況 あり

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商品詳細

2023年4月に発売された、名鉄商店×＃FR2　CollaborationT-shirt、新品です。・商品概要世界的な人気を誇るファッションブランドの＃FR2。実は名鉄商店の制服をデザイン。お客様から「制服可愛いね、売ってないの？」とお声をいただくことが多く、今回念願の商品化！＃FR2のブランドアイコンであるFxxkingRabbitsにエビフライをあしらったワッペンと、名古屋らしいデザインに。(名鉄商店の制服とデザインは異なります)・XLサイズ・カラーホワイト白
http://narcologia.ru/goods/reboot326136.html
http://narcologia.ru/goods/preference919338.html
http://narcologia.ru/goods/capitation577208.html
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FR2×名鉄商店コラボTシャツXL | yoshi-sushi.ca
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