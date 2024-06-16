新品 FR2 名鉄商店 Tシャツ 名古屋限定 XLサイズ 白

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名鉄商店×＃FR2のオリジナルコラボTシャツが4月9日(日)に発売！発売日 ...



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2023年4月に発売された、名鉄商店×＃FR2 CollaborationT-shirt、新品です。・商品概要世界的な人気を誇るファッションブランドの＃FR2。実は名鉄商店の制服をデザイン。お客様から「制服可愛いね、売ってないの？」とお声をいただくことが多く、今回念願の商品化！＃FR2のブランドアイコンであるFxxkingRabbitsにエビフライをあしらったワッペンと、名古屋らしいデザインに。(名鉄商店の制服とデザインは異なります)・XLサイズ・カラーホワイト白