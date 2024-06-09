Brook 2023ss Smple Logo Tシャツ Lサイズ green

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2023SSBrook新作新品未使用BrookSimpleLogoTシャツgreen×navyLサイズ着丈73身幅55肩幅50袖丈22※公式サイズ引用先日抽選にて当選し購入しましたが、Tシャツを買い過ぎてしまい着用の機会が無さそうなので出品します。新品未開封品となります。宜しくお願い致します。柄・デザイン···プリント（ロゴなど）袖丈···半袖ネック···クルーネック季節感···春、夏