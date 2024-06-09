新品★ポールスミス★PaulSmithオールドレザー２つ折り財布★チョコブラウン

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こちらは箱付きの価格になります。ポールスミスのオールドレザー2のメンズ２つ折り財布です。シンプルな外装にトリミングされたマルチストライプがおしゃれなデザインです。【商品詳細】本体にはしっかりとした厚みと革本来の自然な風合いが際立つイタリア製のカーフレザーを使用しました。油分を多く含み強度や耐久性に優れ、使うごとに手に馴染み、味わいを増していきます。高度な技術で革に彩色を施すイタリアのタンナーGe-fin社製のプリントレザーでマルチストライプのトリミングを施し、ポール・スミスらしい遊び心を表現。鮮やかなロイヤルブルーのライニングもアクセントです。新品未使用品(箱なし、ケアカード、品番タグ)※ポールスミスの箱をご希望の方は、プラス400円でお付けできますので、ご購入前にコメントください。カラー 記載チョコ (ブラウン茶)素材 牛革★サイズ★横 約12センチ縦 約9.5センチ厚み 約3.3センチ※多少の誤差あり★仕様★札入れ×2カード収納×4フツーポケット×3小銭入れ×2層小銭入れポケット×1※こちらは展示販売期間があったため、表面に薄キズがあります。大抵は光りの加減で判るようなものですが、細かな点を気になさらない方にお願いいたします。※本商品は天然素材の本革を使用しております為、特有のシワ、血スジ、色むら等がある場合がございます。ポールスミスメンズ ２つ折り財布 オールドレザー2マルチストライプ 二つ折り財布 折り財布チョコブラウン 茶色PaulSmithポールスミス財布 定番財布形···二つ折りカラー···ブラウン素材···本革