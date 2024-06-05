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バーバリー ハンカチ 2枚 チェス
商品番号 R39614488337
商品名

バーバリー ハンカチ 2枚 チェス
ブランド名 バーバリー
特別価格 税込 1,786 円
在庫状況 あり

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商品詳細

箱は含まれません素人検品ですサッと確認してはおりますが見落としありましたら申し訳ございません少しでも気になる方はご遠慮ください簡易包装になります梱包資材はリサイクルさせていただくことがございます自宅保管品や譲り受けたものです予めご了承くださる方からのみお願いいたしますサイズはあまりにも大きすぎたり小さすぎたりしたら記載しますがだいたい一般的なサイズとお考えくださいあわせて写真からご推測ください計測はしておりません保管時にできたシワ折り目はご容赦くださいm(__)mバラ売り、お値下げ、組み合わせ変更の対応はしておりません説明をご覧いただけてないようなご質問には誠に申し訳ございませんが、お答えしていません。
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