ルイヴィトン✨エピ✨ポルトフォイユ✨サラ✨ノワール✨長財布✨カード✖️2枚



ルイヴィトン ポルトフォイユサラ 新型 エピ ノワール 黒 長財布 ...



☆美品☆ルイヴィトン モノグラム アンプラント ポルトフォイユ サラ ...



独特な店 ✨新型✨ サラ ポルトフォイユ ルイ アンプラント ピンク ...



LOUIS VUITTON - LOUIS VUITTON 二つ折り長財布 ポルトフォイユサラ ...



Amazon.co.jp: [ルイヴィトン] エピ ライン ポルトフォイユ サラ (2 ...



ルイヴィトン ポルトフォイユサラ 新型 エピ ノワール 黒 長財布 ...



LOUIS VUITTON - LOUIS VUITTON 二つ折り長財布 ポルトフォイユサラ ...



Amazon.co.jp: [ルイヴィトン] エピ ライン ポルトフォイユ サラ (2 ...



美品】ルイヴィトン エピ長財布 smcint.com



完売 大峽製鞄 オーガナイザー『キーパス』本革 財布 長財布 - www ...



まだ有ります！【本物】LOUIS VUITTON ポルトフォイユサラモノグラム ...



独創的 ルイヴィトン ポルトフォイユサラ ダミエ 長財布 カード ...



ルイヴィトン✨エピ✨ジッピーウォレット✨長財布✨ノワール✨黒 ...



ルイヴィトン（LOUIS VUITTON）ポルトフォイユ｜サラ｜二つ折り長財布 ...



ルイ・ヴィトン エピ ポルトフォイユ・サラ(NEWモデル)【ルイ ...

ご覧いただきありがとうございます✨プロフィール、商品情報の必読お願いします✨#BRANDVIPのお得な商品はこちら✨商品概要✨ブランド：LOUISVUITTON（ルイヴィトン）ライン：エピサイス：幅18.5cm高さ10cmマチ2.5cm仕様：小銭入れ×1 カード入れ×2 札入れ×2 フリーポケット×1付属品：本体のみ製造番号:CA1906✨コンディション✨【外側】・全体的ににキレイ・目立つ角スレ、汚れなし(リペア済)【内側】・全体的にキレイ・若干の使用感あり・小銭入れ中目立つ汚れなし・札入れ中目立つ汚れなし・ファスナー取っ手金具キレイ・ファスナースムーズに開閉可能◯全ての商品簡易クリーニング◯◯完全防水の安心梱包◯◯24時間以内発送認定取得◯◯商品到着日時指定可能◯取引メッセージでご連絡下さい。（配送会社の日時指定圏内のみ）✨仕入れ先✨AACDに加盟しているブランド品買取店や古物商許可証を保有しているブランド品取扱ショップ、買取にて仕入れております。専門家による真贋鑑定済み【正規品】となりますのでご安心ください。✨正規品品質保証✨プロの鑑定士による真贋鑑定済み【正規品】になりますのでご安心ください。✨全額返金保証✨万が一、偽物や商品自体に問題があった場合には、【全額返金】いたしますのでご安心ください。✨注意点！✨中古商品は、新品・新型商品では無く中古品ですので、画像に写り込まない小さな汚れや、プリント写り、擦れ、年式による劣化、たるみなどがある場合があります。なので画像での確認お願いします。又、質問などありましたら気軽にコメント頂けましたら、丁寧に対応させていただきます！882