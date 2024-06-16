新品未使用！！定価7万 ジョンストンズ カシミヤ大判ストール チャコール

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こちらは、英国王室御用達の老舗ブランドJOHNSTONSのカシミヤ大判ストールになります。カシミアマフラー界の代名詞。モダンでクラシカルなディテール、品格と色気を兼ね備えた最高峰のストールです。厳選された高品質なカシミアを贅沢に使用し、艶やかでシルクのような質感が首元をエレガントに魅せます。ヴァルカナイズロンドンで購入した正規品です。ブランドタグも付いております。メンズやレディース関係なく着用できるユニセックスです。是非この機会にいかがでしょうか。カラーチャコールサイズフリー寸法70×190素材カシミヤ100%商品状態新品未使用ご不明な点や値引き交渉など、お気軽にコメントください。#マフラー・ストール等の商品一覧#全てのファッション・雑貨等の商品一覧