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商品詳細
こちらは、英国王室御用達の老舗ブランドJOHNSTONSのカシミヤ大判ストールになります。カシミアマフラー界の代名詞。モダンでクラシカルなディテール、品格と色気を兼ね備えた最高峰のストールです。厳選された高品質なカシミアを贅沢に使用し、艶やかでシルクのような質感が首元をエレガントに魅せます。ヴァルカナイズロンドンで購入した正規品です。ブランドタグも付いております。メンズやレディース関係なく着用できるユニセックスです。是非この機会にいかがでしょうか。カラーチャコールサイズフリー寸法70×190素材カシミヤ100%商品状態新品未使用ご不明な点や値引き交渉など、お気軽にコメントください。#マフラー・ストール等の商品一覧#全てのファッション・雑貨等の商品一覧
http://narcologia.ru/goods/sucrose321940.html
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新品未使用！！定価7万 ジョンストンズ カシミヤ大判ストール ...
Johnstons - 新品未使用！！定価7万 ジョンストンズ カシミヤ大判 ...
新品未使用！！定価7万 ジョンストンズ カシミヤ大判ストール チャコール-
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