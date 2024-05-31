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ERL ドラゴン 戦士 Tシャツ
商品番号 F65115125164
商品名

ERL ドラゴン 戦士 Tシャツ
ブランド名 Fvital
特別価格 税込 5,880 円
在庫状況 あり

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商品詳細

167cmで少しゆとりある位のサイズ感でした。2回短時間のみの着用の為状態良いです。ポーカーズつかささんも着用されていたモデルになります。
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