HTC スタッズベルト

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商品詳細
HTCのスタッズベルトになります2000年頃購入したものです●サイズ：タグ表記36サイズ(32インチ程度)●素材：本革牛●状態：複数回着用しましたが着用に問題はありません。中古品ということをご理解いただいた上でご購入をお願いします。●その他、注意事項：穴の数が元々は５つですが、２つ自分で追加しております。自宅マンションにて保管していました。細かいデザインなどは写真にてご確認ください。
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