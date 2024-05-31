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HTC スタッズベルト
商品番号 H85236781900
商品名

HTC スタッズベルト
ブランド名 エイチティーシー
特別価格 税込 5,160 円
在庫状況 あり

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商品詳細

HTCのスタッズベルトになります2000年頃購入したものです●サイズ：タグ表記36サイズ(32インチ程度)●素材：本革牛●状態：複数回着用しましたが着用に問題はありません。中古品ということをご理解いただいた上でご購入をお願いします。●その他、注意事項：穴の数が元々は５つですが、２つ自分で追加しております。自宅マンションにて保管していました。細かいデザインなどは写真にてご確認ください。
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