Timc Inc Ball Cap Navy M 東京インディアンス

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商品詳細
TimcIncBallCapNavyM商品説明フロントパネルに刺繍を施したクラシカルな６パネルボールキャップ。ストレッチ性、汗の吸水性に優れたスウェットバンドを搭載したフラット・バイザータイプカラー ネイビーサイズ M新品未使用品ですが素人保管ですのでその辺りをご理解の上ご購入をお願いします。NCNRです。公式オンライン購入の正規品です。
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