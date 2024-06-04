DIESEL 半袖シャツ　2XL 2023年新作　着用数回程度　お値下げ可能

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7月にDIESEL柏高島屋店で購入した半袖シャツです。2023年の夏の新作商品になります。トロンプレイユ(だまし絵)の手法を用いたデザインが特徴的です。数回着用した程度で状態は良いですが、気になる方はご遠慮下さい。サイズ:54(2XL相当)サイズ感(目安)着丈:76cm袖丈:32cm身幅:66cm肩幅:53cm素材:レーヨンカラー···ブルー袖丈···半袖季節感···夏