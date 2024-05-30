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エルメス　ベルト　95㎝　黒　ノワール　エタン　トゴ　Hマットゴールドバックル
商品番号 R37198572549
商品名

エルメス　ベルト　95㎝　黒　ノワール　エタン　トゴ　Hマットゴールドバックル
ブランド名 エルメス
特別価格 税込 34,800 円
在庫状況 あり

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商品詳細

◆2023年、エルメス直営店にて購入の本物です。※画像1枚目はエルメス公式ホームページより◆本物ですので世界のエルメスにてメンテナンス可能です。◆品名:ベルトバックル《H》＆リバーシブルベルト32㎜◆ベルトの色（素材）:黒（ボックスカーフ135）×エタン（ヴォー・トーゴ）◆ベルトのサイズ:95※バックル穴からの採寸です。92㎝、94.5㎝、97㎝の位置に留める穴があります。誤差はお許しください。◆刻印　U（2022年製造）◆バックルの色:ゴールドプレーテッドブロッセ　　　　　　　※マットゴールドプレーテッド　　　　　　　　　※保護テープが貼ったままの状態です。◆状態:新品◆定価　128,700円◆エルメス直営店購入の本物及び新品です。◆エルメス直営店購入の本物です。3nm
http://narcologia.ru/goods/perpetual37546.html
http://narcologia.ru/goods/perforce592465.html
http://narcologia.ru/goods/perpetual312146.html
エルメス ベルト 95㎝ 黒 ノワール エタン トゴ Hマットゴールド ...
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