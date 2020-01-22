打首獄門同好会 サイン入り だいたいOKですTシャツ

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商品詳細
2023/8/2値下げしました2015年男鹿ナマハゲフェスで3人にサインしてもらいましたファンの方に受け継ぎたいです袖短めです色は明るめのブルータバコは吸いませんペットは飼っていません着用はしていませんがタンスにて個人保管ですタタミじわあり中古品ですので神経質な方はご遠慮下さいクレームは受け付けませんので買う前に質問してください
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