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patagonia ウィンター・ダックビル・キャップ
商品番号 N17750861574
商品名

patagonia ウィンター・ダックビル・キャップ
ブランド名 パタゴニア
特別価格 税込 2,613 円
在庫状況 あり

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商品詳細

ウィンター・ダックビル・キャップです。◆カラー　ブラック◆重量　　69g(2.5oz)◆サイズ　Free　頭周り59　つば5.8　高さ10.1　耳あて部分長さ8×51国内直営店で購入しました。一度試着し、その後自宅にて保管していました。少し折って発送します。(シワになりにくい素材だとは思います)ご理解いただける方へ。耳周りがとても暖かく、折って調節もできるのでこれからのシーズンに大活躍すると思います❄︎公式HPより↓寒い天候下でのトレイルランニングに最適なウインター・ダックビル・キャップは、耐水性の頭頂部と通気性に優れたフリースのサイドとイヤーフラップを備え、必要に応じて保温性を提供。つばは丸めてコンパクトに収納可能2022AWpatagoniaWINTERDUCKBILLCAP#patagonia#パタゴニア#duckbill#ダックビル
http://narcologia.ru/goods/preference231438.html
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