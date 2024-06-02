patagonia ウィンター・ダックビル・キャップ



パタゴニア / ウィンター・ダックビル・キャップ



キャップ・ハット / Winter Duckbill Cap BLK



パタゴニア / ウィンター・ダックビル・キャップ



ウィンター・ダックビル・キャップ



レビュー】冬の登山・スキーに快適なキャップ−パタゴニア『ウィンター ...



Winter Duckbill Cap #SNDB [33495] _ キャップ・ハット



キャップ・ハット / Winter Duckbill Cap STGN



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パタゴニア ウィンターダックビルキャップ : CASA NICE DAYS



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パタゴニア / ウィンター・ダックビル・キャップ



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パタゴニア(patagonia) 【23秋冬】Winter Duckbill Cap(ウィンター ...

ウィンター・ダックビル・キャップです。◆カラー ブラック◆重量 69g(2.5oz)◆サイズ Free 頭周り59 つば5.8 高さ10.1 耳あて部分長さ8×51国内直営店で購入しました。一度試着し、その後自宅にて保管していました。少し折って発送します。(シワになりにくい素材だとは思います)ご理解いただける方へ。耳周りがとても暖かく、折って調節もできるのでこれからのシーズンに大活躍すると思います❄︎公式HPより↓寒い天候下でのトレイルランニングに最適なウインター・ダックビル・キャップは、耐水性の頭頂部と通気性に優れたフリースのサイドとイヤーフラップを備え、必要に応じて保温性を提供。つばは丸めてコンパクトに収納可能2022AWpatagoniaWINTERDUCKBILLCAP#patagonia#パタゴニア#duckbill#ダックビル