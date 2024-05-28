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【新品未使用】ヴェルサーチジーンズクチュール　財布　黒　黄　グラフィック　牛革
商品番号 Q40212966344
商品名

【新品未使用】ヴェルサーチジーンズクチュール　財布　黒　黄　グラフィック　牛革
ブランド名 ヴェルサーチェジーンズクチュール
特別価格 税込 5,796 円
在庫状況 あり

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商品詳細

【アイテム】ヴェルサーチジーンズクチュールVERSACEJEANSCOUTURE新品未使用　財布　ブラック　黒　イエロー　黄グラフィック【カラー】黒　ブラック　イエロー【サイズ】縦　9.5cm横　11cmマチ　2.5cm重量　約100g（素人採寸につき誤差はご容赦ください）【素材】牛革　ペブル　グレイン　レザー【付属品】専用箱【商品詳細】⚪︎二つ折り財布⚪︎仕様：スナップボタン留め前面にカード入れ＋ロゴデザイン内側カード入れ×5⚪︎レガリアバロックプリント⚪︎コインケースはファスナー開閉※24時間以内発送いたします。財布形···二つ折りカラー···ブラック柄・デザイン···プリント（ロゴなど）素材···本革
http://narcologia.ru/goods/protein24634.html
http://narcologia.ru/goods/calling45050.html
http://narcologia.ru/goods/moped467168.html
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