【新品未使用】ヴェルサーチジーンズクチュール　財布　黒　黄　グラフィック　牛革

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商品詳細
【アイテム】ヴェルサーチジーンズクチュールVERSACEJEANSCOUTURE新品未使用 財布 ブラック 黒 イエロー 黄グラフィック【カラー】黒 ブラック イエロー【サイズ】縦 9.5cm横 11cmマチ 2.5cm重量 約100g（素人採寸につき誤差はご容赦ください）【素材】牛革 ペブル グレイン レザー【付属品】専用箱【商品詳細】⚪︎二つ折り財布⚪︎仕様：スナップボタン留め前面にカード入れ＋ロゴデザイン内側カード入れ×5⚪︎レガリアバロックプリント⚪︎コインケースはファスナー開閉※24時間以内発送いたします。財布形···二つ折りカラー···ブラック柄・デザイン···プリント（ロゴなど）素材···本革
http://narcologia.ru/goods/protein24634.html
http://narcologia.ru/goods/calling45050.html
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新品未使用】ヴェルサーチジーンズクチュール 財布 黒 黄 グラフィック ...
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ヴェルサーチェ ジーンズ クチュール VERSACE JEANS COUTURE 財布 二つ折り財布 折りたたみ財布 73YA5PY1 G89 ZP174 RANGE LOGO COUTURE BLACK/GOLDブラック+ゴールド
ヴェルサーチ 折り財布(メンズ)の通販 49点 | VERSACEのメンズを買う ...
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ヴェルサーチェ ジーンズ クチュール VERSACE JEANS COUTURE 財布 二 ...
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