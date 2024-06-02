新天地開闢集団ジグザグ 参拝装束 ロンＴ 黒

2年半前に購入し、1度着用したUSED品です自宅で洗濯後暗所にて畳んで保存していました画像上だと光の関係で白っぽく見えますが、実際色褪せはないと思います今のところ再販なしの人気完売品ですこれからの季節の禊に良きかと目立った穴やほつれはありませんが、USED品ですので神経質な方はお控えくださいサイズXL(ワンサイズ)即購入大歓迎！コメントのやり取り中であっても即購入の方を優先させて頂きます色違いの白も同時に出品しています併せてご検討ください(ˊᵕˋ*)



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