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LOEWE ロエベ  メンズ 型押し エナメルレザー ブラック ベルト
商品番号 H98144262941
商品名

LOEWE ロエベ  メンズ 型押し エナメルレザー ブラック ベルト
ブランド名 ロエベ
特別価格 税込 5,170 円
在庫状況 あり

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商品詳細

型押しレザーのロエベのブラックベルト。シルバーの四角いバックル。バックル部分にはLOEWEのブランド名が刻まれ、中央のEはツク棒(美錠)部分に施されています。LOEWEのレザーが使用された上質な一本です。詳細色ブラック表記サイズ95/38実寸90cm〜100cm(2cm刻みで5つ穴)幅3cm素材レザー状態若干使用感がありますが、全体的に綺麗目な状態です。
http://narcologia.ru/goods/preference127138.html
http://narcologia.ru/goods/troupe886611.html
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