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Dior リバーシブル ベルト オブリーク ロゴ バックル　金色です
商品番号 M46509086048
商品名

Dior リバーシブル ベルト オブリーク ロゴ バックル　金色です
ブランド名 クリスチャンディオール
特別価格 税込 11,750 円
在庫状況 あり

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商品詳細

ご閲覧いただきありがとうございます！商品状態：新品未使用長さ：全長100cmマチ：3.5cm付属品：保存袋、箱購入時期：2023年7月注意事項】海外並行輸入品を取り扱うセレクトショップにて購入致しました。トラブル防止の為、並行輸入品についてご理解頂けない方、国内正規品にこだわる方、完璧な状態を求めている方、神経質な方、少しでも不安な方はご購入をお控えください。国内での修理は対象外となります。送料無料！安心メルカリ便！コメントなし、即購入OK！
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