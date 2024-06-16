ヒステリックグラマー HYSTERIC GLAMOUR リングベルト

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#ikkosstoreをご覧いただきありがとうございます♪ガールプリントキャンバスダブルリングベルトウエスト調整も可能のため男女問わず使えます。■ブランドヒステリックグラマーHYSTERICGLAMOUR■カラーホワイト白■サイズ全長97cm幅4cm■状態赤っぽい汚れがありますがまだまだご使用いただけます。※どうしても小さな傷、汚れ等は見落としてしまうこともございます。完璧な状態を求められる方や細かいことを気になされる方はご購入をお控え下さいますようお願い致します。他にも多数出品してますので、お時間ありましたら覗いてください♪#ikkos