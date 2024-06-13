【希少】BALENCIAGA 22AW DESTROY PIERCING

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商品詳細
【確実正規品】BALENCIAGA22AWDESTROYPIERCINGサイズL（59cm）BALENCIAGA国内直営店にて購入致しました。着用回数は3回程です。色褪せ・ヴィンテージ加工が施されております。実際の使用感は少なめです。※香水の匂いが残っていますので神経質な方はお控え下さい。BALENCIAGAらしいデザインで、高騰しているキャップです。その為、市場でも偽物の出回りがかなり多く信頼できる方から購入することをお勧め致します。目立つ傷や汚れなど無く状態は良いかと思いますが、中古品にご理解頂ける方のご購入をお願い致します。バレンシアガダメージ加工デストロイロゴキャップ
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