高級Artemis Classic アルテミスクラシック長財布　ウォレット　本革

高級ArtemisClassicアルテミスクラシック長財布ベルト式ロングウォレット。小銭入れもファスナー仕様。16個のカードポケット、お札入れ2室、コインエリア1室で、充実の収納力を誇るモデルです。収納箇所がきちんと仕切られていて、薄型でもかさばることなく、すっきりと収納出来、使い易さ抜群。タイトシルエットでも邪魔にならない薄さ・機能性・高級感を実現。コメントなしの即購入も大歓迎です！他にも多数掘り出し物破格にて出品中です！すべての商品が1点物となりますので早いもの勝ちでお願いします。eddiebauer70s80s90sパタゴニアウールリッチヴィンテージビンテージアメリカ製アウトドアキャンプvintageLLBEANLLビーンランズエンドデニムコットンニットビンテージvintage90年代50s60snorollノーロールmin-nanocomfortablereasonwonderlandsundaysbestwhowhatpolarBRONZE56KALLTIMERSwhateveriggypalacethegoodcompany700fill1ldkカーハートcarharttGX1000goofycreationskateboardingpuritanエディーバウアーskateフィッシングハンティングジャケットOLDGAPオールドギャップUSA製チャンピオンリバースウィーブ古着メンズレディースPaletownGoofycreationcomfortablereasonl.l.beanオーバーサイズシャツused古着ラルフローレンpoloアメカジah.hpopeyeビッグシャツpoloralph長谷川昭雄ahbeamsMLBメジャーリーグ#野球キャップ#MLBキャップ#NHL#企業モノ#カレッジロゴ#柴田ひかり#在原みゆ紀#スーベニアキャップ#あいみょん#ヴィンテージT#シングルステッチTカラー···ブラック財布形···長財布素材···本革



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