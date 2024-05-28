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- 柏レイソル 2012 2013直筆サイン入りカード まとめ売り
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商品詳細
柏レイソルの選手直筆サイン入りカードのまとめ売りになります。2012、2013ごろのカードになります。写真6枚目の通りBBMの刻印？が全てのカードに入っております。1枚ずつスリーブに入れております。折れないよう加工して発送予定となります。また濡れ防止にOPP袋に梱包します。まとめ売りの為バラ売りは不可。コメントにて値段交渉可能となりますが、いかなる場合も先に購入された方優先となります。即購入可。ジャンル（スポーツ選手）···サッカーグッズ種別···その他サイン有無···有り性別···男
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