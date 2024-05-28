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【PSA10】ソーナンス　ポケキュン
商品番号 G99705469683
商品名

【PSA10】ソーナンス　ポケキュン
ブランド名 Gsmall
特別価格 税込 3,119 円
在庫状況 あり

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商品詳細

PSA鑑定品こちらは私自身で鑑定に出したものです。◆商品状態◆PSA10GEMMINTPSA専用ケースにて暗所にて保管美品のものを提出するようにしておりますが、あくまでPSAという鑑定機関の基準であり、PSA9/10評価でも小さなキズ、凹み、ホロかけ、白欠け等ある場合がございます。他サイトでも出品しております。売り切れの際はご了承ください。防水のうえプチプチにくるみ発送します。#親ヤドPSA以下検索用PokemonCardPikachuCharizardUmbreonJapaneseLugiaMewEevee美品PSA9未開封
http://narcologia.ru/goods/Taipei897871.html
http://narcologia.ru/goods/mobilehome7243.html
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