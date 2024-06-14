GEWAチェロソフトケース

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種類...チェロチェロ購入時に付属していたケースで、すぐにハードケースを購入したため、ほぼ新品です。納戸で保管していたため、ややホコリを被っていましたが、綺麗な状態です。その点ご容赦いただければと思います。8/15更新:10%値引きします！配送時はケースを折り曲げてコンパクトにして配送しますので、その点ご容赦ください。以下、公式販売サイトより転載4/4サイズ用剛性軽量なCordura＠（コーデュラ）のナイロン製外装に厚さ10mmのクッションパッドを内面に使用し、各所に設置されたハンドルや収納ポケットが機能的な軽量チェロバッグです。駒部を内装・外装でパッド補強しています。アクセサリー・パーツ...ケースレベル...初心者