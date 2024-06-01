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ARTBROWNアートブラウン　新品　ファスナー折り財布　箱付
商品番号 V86195492821
商品名

ARTBROWNアートブラウン　新品　ファスナー折り財布　箱付
ブランド名 Vvital
特別価格 税込 3,822 円
在庫状況 あり

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商品詳細

ARTBROWNアートブラウンの新品箝付ファスナー折り財布になります。店頭長期在庫品になりますので、若干の押し跡小傷があります。９枚目の写真参照光の加減で、赤が強く写ってますが、ワインレッド色になります。色に神経質な方はご遠慮下さいませ。sizE　9㎝×15㎝　　厚み3㎝
http://narcologia.ru/goods/slide159187.html
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