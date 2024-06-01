ARTBROWNアートブラウン　新品　ファスナー折り財布　箱付

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ARTBROWNアートブラウンの新品箝付ファスナー折り財布になります。店頭長期在庫品になりますので、若干の押し跡小傷があります。９枚目の写真参照光の加減で、赤が強く写ってますが、ワインレッド色になります。色に神経質な方はご遠慮下さいませ。sizE 9㎝×15㎝ 厚み3㎝