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商品詳細
ARTBROWNアートブラウンの新品箝付ファスナー折り財布になります。店頭長期在庫品になりますので、若干の押し跡小傷があります。９枚目の写真参照光の加減で、赤が強く写ってますが、ワインレッド色になります。色に神経質な方はご遠慮下さいませ。sizE 9㎝×15㎝ 厚み3㎝
http://narcologia.ru/goods/slide159187.html
http://narcologia.ru/goods/mythic452735.html
http://narcologia.ru/goods/stealth870076.html
ARTBROWNアートブラウン 新品 ファスナー折り財布 箱付 - 折り財布
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