箱付き新品 XL Newport 90s シングルステッチTシャツ ニューポート

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箱付きデッドストックNewport80s90sシングルステッチ⑤米タバコメーカーであるNewportのプロモーションTシャツ。夏らしいビタミンカラーのプリントデザインが良いです。※普段の撮影機材は一眼ですが、プリントの反射で色味が変わってしまうため当品はスマホ撮影です。【仕様】サイズ:XL色:白ステッチ:袖・裾ともにシングルボディ:スクリーンスターズ【実寸】※未開封のため別個体の参考値着丈:81身幅:57肩幅:58袖丈:22袖口:21モデル:171cm73kg、XLサイズ︎︎【状態】S箱付きデッドストック※箱は保管時、輸送時の外傷により傷があります。S：未使用品デッドストックA：使用感が少なく状態良好B：少々使用感があり細かな汚れ、ダメージがあるC：やや使用感があり部分的に汚れやダメージがあるD：全体的に使用感、ダメージがある❗️必ずプロフィールご一読ください。希望額を書かない値下げ交渉や10%以上の値下げ交渉はブロックします。#エンカウント_Tシャツ#エンカウント_allーーーーーーーTeetシャツ半袖長袖無地などのアイテム、StussyNikeGILDANHanesfruitoftheloombeefySCREENSTARSステューシーナイキギルダンヘインズフルーツオブザルームスクリーンスターズなどのブランド、在原みゆ紀菅田将暉小松菜奈野村訓市80s90s80年代90年代古着vintageヴィンテージビンテージusedユーズドオーバーサイズビッグサイズ刺繍ロゴシングルステッチsinglestitchヘビーオンス厚手プリントバンドt映画t企業t企業ロゴAppleMicrosoft染み込みプリントなどのテイストが好きな方におすすめです。