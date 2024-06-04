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【自引き】ハンターハンター⑲
商品番号 Y22942980081
商品名

【自引き】ハンターハンター⑲
ブランド名 Yankle
特別価格 税込 2,080 円
在庫状況 あり

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商品詳細

HUNTER×HUNTERカード20年以上前のものです。入手後に箱に入れて暗所で保管していたため、未使用です。状態は画像にてご確認ください。同梱値引き可1枚ずつスリーブに入れてお送りします。比較的綺麗な状態だとは思いますが、素人出品ですので、気にならない方のみご購入ください。
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