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- 【自引き】ハンターハンター⑲
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商品詳細
HUNTER×HUNTERカード20年以上前のものです。入手後に箱に入れて暗所で保管していたため、未使用です。状態は画像にてご確認ください。同梱値引き可1枚ずつスリーブに入れてお送りします。比較的綺麗な状態だとは思いますが、素人出品ですので、気にならない方のみご購入ください。
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