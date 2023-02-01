2023-3 ヴィッセル神戸 オンサイトカードSSR01 直筆サイン トゥーレル

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商品は画像の2023-3ヴィッセル神戸オンサイトカードSSR01直筆サインカードNo.3マテウストゥーレル選手1枚です。※お値下げはお気軽にご相談くださいませ。2022-2023シーズンに関して、バラ売りや他の選手のオンサイトカードをご希望の場合は在庫がある場合がございますのでご相談くださいませ。SSRのシリアルナンバーは19/20となります。コレクション整理のため、この度出品いたします。商品は画像のトップローダーに入れてお譲りいたします。作製後にすぐにスリーブ保管しているので、状態は良好です。入手後丁寧に扱い保管しているので、状態は良好です。ただし、作製時についたスレ・小傷など初期傷や、オンサイトカード特有のスレ・小傷は初期よりみられますので、商品状態に過度に神経質な方のご購入はお控えください。発送の際は、プチプチなどで梱包の上、ゆうパケットで発送させていただきます。ご検討よろしくお願いいたします。ジャンル（スポーツ選手）···サッカー