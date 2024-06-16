NEW ERA (ニューエラ) 9FORTY 帽子　キャップ　3つ　美品

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NEWERA(ニューエラ)の人気アイテム9FORTYニューヨークヤンキースのキャップになります。カラー:ベージュ グレー カーキデザイン:ニューヨークヤンキースシリーズ:9FORTY状態はベージュ、グレーに関してはほぼ新品に近い状態で、カーキは5回ほど着用しているのでわずがですが使用感がございます。3つ共にワンサイズのアジャスタブル仕様でサイズ調整可能になっております(グレーはスナップバックになっております)帽子を被る機会がなくなったため、持っていた3つをセットにして出品いたします。9月末までに売れなければセカンドストリートに買い取ってもらうので、ぜひご購入検討お願い致します。#帽子#キャップ#メンズ#NEWERA#ニューエラ#おしゃれ#ファッション#ベージュ#グレー#カーキ#美品