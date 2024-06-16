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NEW ERA (ニューエラ) 9FORTY 帽子　キャップ　3つ　美品
商品番号 A70396424942
商品名

NEW ERA (ニューエラ) 9FORTY 帽子　キャップ　3つ　美品
ブランド名 ニューエラ
特別価格 税込 2,960 円
在庫状況 あり

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商品詳細

NEWERA(ニューエラ)の人気アイテム9FORTYニューヨークヤンキースのキャップになります。カラー:ベージュ　　　　グレー　　　　カーキデザイン:ニューヨークヤンキースシリーズ:9FORTY状態はベージュ、グレーに関してはほぼ新品に近い状態で、カーキは5回ほど着用しているのでわずがですが使用感がございます。3つ共にワンサイズのアジャスタブル仕様でサイズ調整可能になっております(グレーはスナップバックになっております)帽子を被る機会がなくなったため、持っていた3つをセットにして出品いたします。9月末までに売れなければセカンドストリートに買い取ってもらうので、ぜひご購入検討お願い致します。#帽子#キャップ#メンズ#NEWERA#ニューエラ#おしゃれ#ファッション#ベージュ#グレー#カーキ#美品
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