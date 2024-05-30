

BEAMS GOLF（ビームス ゴルフ）ELECTRIC GOLF / ロゴ モックネック ...



UNDERVOLT MOCK NECK S/S TEE - BLACK



BEAMS GOLF（ビームス ゴルフ）ELECTRIC GOLF / ロゴ モックネック ...



GOLF LOGO MOCK NECK S/S TEE - BLACK



エレクトリックゴルフ モックネックTシャツ | hartwellspremium.com



BEAMS GOLF（ビームス ゴルフ）ELECTRIC GOLF / ロゴ モックネック ...



BEAMS GOLF（ビームス ゴルフ）ELECTRIC GOLF / ロゴ モックネック ...



GOLF LOGO MOCK NECK S/S TEE - BLACK



BEAMS GOLF（ビームス ゴルフ）ELECTRIC GOLF / ロゴ モックネック ...



BEAMS GOLF（ビームス ゴルフ）ELECTRIC GOLF / ロゴ モックネック ...



エレクトリックゴルフ モックネックTシャツ | www.carmenundmelanie.at



GOLF LOGO MOCK NECK L/S TEE - BLACK



エレクトリックゴルフ モックネックTシャツ | hartwellspremium.com



BEAMS GOLF（ビームス ゴルフ）ELECTRIC GOLF / ロゴ モックネック ...



ストレッチ 切替モックネック半袖シャツ レディス(シャツ)

メンズMサイズ生地には特殊断面糸を使用し吸収速乾に優れたDRYMASTER®を採用ポリエステル94％ポリウレタン6%M着丈70cm/身幅51cm/肩幅44cm/袖丈23cm柄・デザイン···無地カラー···ブラック袖丈···半袖ネック···ハイネック季節感···夏タグを取ってしまいましたが、自宅で一度試着したのみです。吸水速乾に優れた商品ですが私にとっては厚手すぎて、真夏は暑そうだなと思い、着ないまま自宅のクローゼットに保管していました。これからの季節にはぴったりかと思います。公式オンラインで定価14300円で購入しました。私が調べた限り、こちらのMサイズはネットではもう売り切れになっているかと思います。ゴルフの時ゆったりとメンズを着用したいと思って購入したのですが、スカートがぴったりサイズだとインがしづらいなと思ったので出品いたします。小さく畳んで送らせていただきます。その際、しわが入ってしまうかと思いますので、神経質な方はご遠慮くださいますようお願いいたします(;o;)