羽生結弦　フィギュアスケート　Memorial 9冊

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羽生結弦選手フィギュアスケート Memorial9冊セットサイズは8冊がB5サイズページ数は8冊中7冊が約130ページ1冊が約160ページ平昌オリンピック特別号のみA4サイズです特別号は約98ページ号によって多少前後しますが、平均9割以上羽生選手の写真で占められていますビニールブックカバーをつけて一読後、カバーをつけたまま暗所にて保管していました現在、全て絶版で入手困難品です美品だと思いますが、一度人手に渡った品だということをご了承ください水濡れ防止の上、クッション材を入れ、箱にいれて発送します