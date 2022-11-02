NIKE DUNK ナイキ　ダンク 25cm 25.0cm 25.5cm

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商品詳細
WMNSDUNKLOWCANYONRUST/SUMMITWHITEROUILLEDECANYON/BLANCSOMMETDD1503-602（キャニオンラスト/ヴァレリアンブルー/サミットホワイト）ブランド：NIKEダンク発売日：2022/11/02【サイズ表記】UK:６CM:25.5BR:38EUR:40履いたサイズ感は、２５．０でした数ヶ月：普段履き靴ひも：購入後すぐに白に交換したので比較的キレイだと思いますダメージ：右上部内側に擦れ、左ソールかかと減り出品にあたりブラシで靴底洗浄購入時の元箱で匿名発送いたしますメインカラー···ブルー、レッド
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