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【新品未開封】ポケモンカード 拡張パック スノーハザード シュリンク付
商品番号 S64483229849
商品名

【新品未開封】ポケモンカード 拡張パック スノーハザード シュリンク付
ブランド名 Sankle
特別価格 税込 2,721 円
在庫状況 あり

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商品詳細

発売日にコンビニにて購入した品になります。再シュリンク等100%ございません。写真ご確認お願い致します。#ポケモンカード#スノーハザード#新品#シュリンク付
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