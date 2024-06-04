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- 【新品未開封】ポケモンカード 拡張パック スノーハザード シュリンク付
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商品詳細
発売日にコンビニにて購入した品になります。再シュリンク等100%ございません。写真ご確認お願い致します。#ポケモンカード#スノーハザード#新品#シュリンク付
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