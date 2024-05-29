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商品詳細
手帳サイズ···バイブルサイズカラー···ブラック10年以上前に購入し数ヶ月程使用しました。今後使用予定が無いので出品しました。特に目立った傷はございませんが、使用期間がありますので神経質な方はご遠慮下さい。
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