予約殺到　入手困難　池之端銀革店　ギャルソンスリムウォレット

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財布形···二つ折りカラー···ブラウン素材···本革Size:W8.5×H9.5×D2.0cmカードポケット…2箇所(メインポケット約6枚/サブポケット2枚収納可能)札入れ…1箇所コインポケット…1箇所フリーポケット…1箇所旦那様と同時期に購入 カラーが被ってしまったため出品致します。購入後 未使用にて保管しています。写真の物が全てになります。定価17600