【イタリア製の芸術的なバックル】トルネードマートベルト

カラー···シルバー素材···本革MadeinItaly裏に汚れ、全体使用感、表面ハゲあります。写真にて状態を判断ください。中古品ですので神経質な方はご遠慮ください。まだまだお使いいただけるものですが、状態を考慮し、格安で出品しております。イタリアで製造された貴重な限定彫刻バックル。レアものです。トルネードマート好き、レアアイテム好きの方はゲットすべき逸品。バックルはベースの金色に白、ベルト部分は銀色で型押しされています。参考価格20000円メルカリスタート価格9984円サイズ-----穴 79cm〜89cm全長 103cm（バックルの先端からベルトの先端まで）-----※革製品ですので、ベルトの穴あけ器で追加で穴をあけれると思います。



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