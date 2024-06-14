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【イタリア製の芸術的なバックル】トルネードマートベルト
商品番号 Y94936912481
商品名

【イタリア製の芸術的なバックル】トルネードマートベルト
ブランド名 トルネードマート
特別価格 税込 1,575 円
在庫状況 あり

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商品詳細

カラー···シルバー素材···本革MadeinItaly裏に汚れ、全体使用感、表面ハゲあります。写真にて状態を判断ください。中古品ですので神経質な方はご遠慮ください。まだまだお使いいただけるものですが、状態を考慮し、格安で出品しております。イタリアで製造された貴重な限定彫刻バックル。レアものです。トルネードマート好き、レアアイテム好きの方はゲットすべき逸品。バックルはベースの金色に白、ベルト部分は銀色で型押しされています。参考価格20000円メルカリスタート価格9984円サイズ-----穴　79cm〜89cm全長　103cm（バックルの先端からベルトの先端まで）-----※革製品ですので、ベルトの穴あけ器で追加で穴をあけれると思います。
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