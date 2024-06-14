Supreme GORE-TEX S Logo 6-Panel Cap уииё

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Aprilroofs←出品物一覧★★シュプリームを中心に多数出品中です★★★★値下げ不可★★購入時のコメント不要★★SupremeGORE-TEXSLogo6-PanelCapシュプリームゴアテックスSロゴ6パネルキャップ★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★こちらのモデルですが、ブラックとネイビー(インディゴ)が7000～9000円前後の価格帯で偽物が大量に出回っておりますのでお気をつけ下さい。★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★ゴアテックス素材を使用した6パネルキャップ。フロントにSロゴ、右サイドにGORE-TEXの旧ロゴ、バックにアーチロゴがそれぞれ刺繍で入ります。後ろがセルフストラップになっているのでサイズ調整可能です。ナイロンではなく、やや色落ちさせたコットン素材なので、すぐに馴染んで使い勝手はとてもいいです。カラー：Olive/オリーブシーズン：2020fwタグ付き新品未使用品ですが、完璧な商品をお求めの方はご購入をお控えください。ご希望であれば個人情報部分を切り取った納品書のコピーをお付けします。喫煙者ではありませんし、ペット等も飼っておりません。丁寧に保管しておりますが、一度人の手に渡っている商品であることをご理解したうえでご購入をお願いします。発送はネコポスを予定しております。