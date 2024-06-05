Bottega Veneta ボッテガ★折り財布　バイカラーミスト

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【商品】BOTTEGAVENETAより定番の二つ折り財布のご紹介です♪【詳細】ボッテガのアウトレット直営店での買付PortafoglioBi-Foldイントレチャートレザーのウォレットカードスロット4、札入れ2ポケット2、コインパース1素材：カーフスキン100%ライニング：カーフレザー高さ：9.5cm幅：11cm奥行き：1cm機材や撮影場所の光の影響でお客様のイメージと異なることがありますのでご了承ください。【注意】簡易包装にて2〜3日程度で発送いたします。仕事の都合で遅れる場合がございますのでご了承ください。返品交換等はお受けする事はできかねます。カラー···ホワイト ミスト柄・デザイン···無地財布形···二つ折り素材···本革