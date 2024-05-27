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SUPREME ANTI HERO 5-Panel Cap 2014fw жΡ
商品番号 M48632120347
商品名

SUPREME ANTI HERO 5-Panel Cap 2014fw жΡ
ブランド名 シュプリーム
特別価格 税込 30,399 円
在庫状況 あり

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商品詳細

#Aprilroofs←全出品物★★シュプリームを中心に多数出品中です★★★★値下げ不可★購入時のコメント不要★★SUPREMEANTIHEROMeshBack5-PanelCapシュプリームアンタイヒーローメッシュバック5パネルキャップANTIHEROとSupremeによるコラボキャップ説明不要の名作。奇跡のデッドストック。もう二度と出てこないと思います。探されていた方、コレクターの方、是非。後ろのアジャスターでサイズ調整可能です。カラー：Black/ブラックシーズン：2014ss生産国：アメリカデッドストックですが、生産から年月が経過していますので、完璧な商品をお求めの方は購入をお控えください。付属品はタグのみです。喫煙者ではありませんし、ペット等も飼っておりません。丁寧に保管しておりますが、一度人の手に渡っている商品であることをご理解したうえでご購入をお願いします。発送は宅急便60サイズを予定しております。
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