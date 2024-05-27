98.1 The Breeze CALIFORNIA キャップ 6パネル 刺繍

●色：ベージュ、ブルー●頭周：55cm−60cm●クラウンの深さ：中間の深さ●素材：コットン●状態クリーニング済み。全体的に色あせと使用感がございますが、味と捉えられる程度です。目立った汚れ、ほつれ等はありません。中古品ということをご理解いただいた上でご購入をお願いします。完璧な品をお求めの場合はご遠慮ください。なお、写真に写っているもの以外の付属品はございません。●他にも古着のキャップを多数出品しています。#coyote_caps古着なども出品しておりますので是非ご覧ください。TRUSTBANKヴィンテージ企業古着ビンテージ帽子ロゴコットンNo.164 042MA1025



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