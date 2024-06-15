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supreme シュプリーム　ニューエラ　キャップ
商品番号 M80610432404
商品名

supreme シュプリーム　ニューエラ　キャップ
ブランド名 シュプリーム
特別価格 税込 2,800 円
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商品詳細

ドーバーストリートで購入しました。2回程被りました。先の部分にかすかな汚れの様なものが付いています。それ以外は綺麗かと思います。白い部分はどうしても汚れやすい為、新品にこだわる方は購入はおすすめいたしません。ご検討よろしくお願い致します。
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