supreme シュプリーム　ニューエラ　キャップ

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商品詳細
ドーバーストリートで購入しました。2回程被りました。先の部分にかすかな汚れの様なものが付いています。それ以外は綺麗かと思います。白い部分はどうしても汚れやすい為、新品にこだわる方は購入はおすすめいたしません。ご検討よろしくお願い致します。
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