AMI Paris アミ パリス ロゴTシャツ ブラック

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商品詳細
AMIParisアミパリスロゴTシャツブラックAMIALEXANDREMATTIUSSI一度着たのみですが、首元のタグか片方取れかけてしまいました。縫えばすぐくっつくと思われます。よろしくお願いいたします。カラー···ブラック袖丈···半袖柄・デザイン···プリント（ロゴなど）ネック···クルーネック季節感···春、夏、秋、冬
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