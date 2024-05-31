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AMI Paris アミ パリス ロゴTシャツ ブラック
商品番号 F83642067118
商品名

AMI Paris アミ パリス ロゴTシャツ ブラック
ブランド名 アミパリス
特別価格 税込 4,700 円
在庫状況 あり

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商品詳細

AMIParisアミパリスロゴTシャツブラックAMIALEXANDREMATTIUSSI一度着たのみですが、首元のタグか片方取れかけてしまいました。縫えばすぐくっつくと思われます。よろしくお願いいたします。カラー···ブラック袖丈···半袖柄・デザイン···プリント（ロゴなど）ネック···クルーネック季節感···春、夏、秋、冬
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