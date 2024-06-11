【本日限り】Jリーグカード　藤井陽也　サイン

Jリーグオフィシャルカードの藤井陽也選手のサインです。開封後即封入しましたが、素人保管の物と理解したうえでの購入お願いします。フジイハルヤ名古屋グランパスグランパスエイトジャンル（スポーツ選手）...サッカーサイン有無...有り性別...男北海道コンサドーレ札幌鹿島アントラーズ浦和レッズ柏レイソルFC東京川崎フロンターレ横浜Fマリノス湘南ベルマーレ清水エスパルスジュビロ磐田名古屋グランパスエイト京都サンガＦＣガンバ大阪セレッソ大阪ヴィッセル神戸サンフレッチェ広島アビスパ福岡サガン鳥栖岩手グルージャ盛岡ベガルタ仙台ブラウブリッツ秋田モンテディオ山形水戸ホーリーホック栃木SCザスパクサツ群馬大宮アルディージャジェフユナイテッド千葉東京ヴェルディFC町田ゼルビア横浜FCヴァンフォーレ甲府アルビレックス新潟ツエーゲン金沢ファジアーノ岡山レノファ山口FC徳島ヴォルティスV・ファーレン長崎ロアッソ熊本ヴァンラーレ八戸福島ユナイテッドFCいわきFCY.S.C.C横浜SC相模原松本山雅FCAC長野パルセイロカターレ富山藤枝MYFCアスルクラロ沼津FC岐阜ガイナーレ鳥取カマタマーレ讃岐愛媛FCFC今治ギラヴァンツ北九州テゲバジャーロ宮崎鹿児島ユナイテッド



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