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クロコダイル メンズ 男 ベルト フリーサイズ 本革 レザー 鰐 ワニ 新品
商品番号 C75262126672
商品名

クロコダイル メンズ 男 ベルト フリーサイズ 本革 レザー 鰐 ワニ 新品
ブランド名 Cswirl
特別価格 税込 5,664 円
在庫状況 あり

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商品詳細

クロコダイルメンズ男ベルトフリーサイズ本革レザー鰐ワニ新品未使用一枚革黒ブラック　ビジネス　本物出品中のアイテムはすべて当工房だけのオリジナル仕入れから型紙製作、製造発送まで貴任を持って行っています。クロコダイルを縦一本に使ったベルトです。一直線にカットしてありますので、美しく模様が並び、強度もあります。・シンプルなデザインでどんな服装にも合わせやすいベルト。・オンオフ兼用なのでデイリーにもオフィスにも幅広く使える仕上がりです。本体表は「継ぎ接ぎ無し」の一枚革【フリーサイズ】ウエスト周りが105センチの方までご利用いただけます。【素材】・バックル色:シルバー・ベルト色:ブラック　黒・ワニ革(表面)×牛革(裏面)・クリアコーティング合金・長さ115cm×幅3.7cm・穴サイズ100cm、103cm、105cm※金具を開けてオビをカットすれば短く出来ます。カジュアルからフォーマルまで、使うシーンを選びません。どんな服装にもマッチしてくれるほど、格好良さと温かみを持ち合わせています。
http://narcologia.ru/goods/appendectomy425053.html
http://narcologia.ru/goods/smear610504.html
http://narcologia.ru/goods/manufacture708841.html

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