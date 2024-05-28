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【SUBLATIONS】WOOL GABARDINE NARROW TIE
商品番号 C77506226719
商品名

【SUBLATIONS】WOOL GABARDINE NARROW TIE
ブランド名 Cswirl
特別価格 税込 2,000 円
在庫状況 あり

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商品詳細

大人気ファッショニスタ金山大成さんのブランドサブレーションズのネクタイになります。ナロータイプでウール地のネクタイとなっています。若干の畳じわがあります。一度使用しましたが、今後使う機会がないためお譲りします。【カラー】グレー【素材】ウール　100%柄・デザイン···無地カラー···グレーご不明な点、値段交渉等ございましたらコメントのほどよろしくお願いいたします。COMOLIAURALEEOUTILNICENESSDIGAWELYAECAGraphpapera.presseherillblurhmsROOTSTOCKciotaINTERIMfifthgeneralstore、era.、stein、lechoppeaubergeformeMAATEE\u0026SONSbloom\u0026branchULTERIORscyeyleveDAIWAPIER39rakinesETS.MATERIAUXCaleTEATORAPOLYPLOID
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