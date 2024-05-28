RESONATE GOOD ENOUGH リゾネイト グッドイナフ バンダナ

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商品詳細
カラー···ブラック未使用未開封アイテムでしたが出品時検品と大きさ測る為袋から取り出してます。またビニール袋に入れて保管です。未使用品ですが長期保管あるので目立った汚れキズなしで出品しています。大きさ縦横約53cm。多分ノベ品。また発送は二つ折りにしてネコポス発送になります。♣️複数点ご購入でまとめて発送条件で合計金額から10％OFFを実施しています。事前にコメントにてお知らせ下さい。♣️ヤマト匿名配送設定ですが日本郵政匿名配送に変更可能です。購入前にコメントにてご連絡下さい。
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