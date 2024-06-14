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新品23SS SupremeシュプリームNew Era キャップ824N▲
商品番号 U20082202762
商品名

新品23SS SupremeシュプリームNew Era キャップ824N▲
ブランド名 シュプリーム
特別価格 税込 4,950 円
在庫状況 あり

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商品詳細

SupremeシュプリームBoxLogoMeshBackNewEraBBCAPボックスロゴニューエラメッシュキャップです。シーズン：2023SS素材：Polyester100%購入先：SUPREME原宿サイズ：71/2(59.6cm)メッシュバックを採用したBoxLogoNewEraキャップ。フロントパネルにはボックスロゴパッチ、バックにはWorldFamousのテキスト刺繍、サイドにNEのロゴパッチ入り。とても人気の高いアイテムですので、お探しの方は是非ご検討よろしくお願いいたします。状態は新品未使用。・トラブル防止の為、お手数ですが購入前にコメントをお願い致します。・お値下げ不可の商品への回答は致しませんので予めご了承下さい。
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