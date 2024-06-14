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値下げ【MRFATMAN】 Wolfman BB Wool Cap
商品番号 B29183041239
商品名

値下げ【MRFATMAN】 Wolfman BB Wool Cap
ブランド名 ミスターファットマン
特別価格 税込 2,812 円
在庫状況 あり

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商品詳細

ご覧いただきありがとうございます※プロフィールを必ずお読みください【MRFATMAN】WolfmanBBWoolCap　Mサイズ　頭囲59cmWOLFMAN×MRFATMANコラボのキャップとなります。2週間前に10000円程で購入しましたがサイズが合わなかった為試着のみの出品となります。（忙しすぎて返品期限を過ぎた為こちらでの出品に至ります）ヌメりとした肌触りの気持ち良いウールフランネルを使用したクラシカルなベースボールキャップになります。フロントにクラシックフォントのWのフェルトワッペンをミシン止め、ツバ裏は褪せた雰囲気の杢モスグリーンで統一。スベリは本革レザーバンドで、天ボタンはアルミ製と細部までこだわった大人のキャップです。#帽子　#キャップ　#MRFATMAN　#ウール　#ベースボール　#ストリート　#オシャレ
http://narcologia.ru/goods/procurement684333.html
http://narcologia.ru/goods/troupe968511.html
http://narcologia.ru/goods/procurement788033.html
値下げ【MRFATMAN】 Wolfman BB Wool Cap
Wolfman BB Wool Cap / Collaboration with WOLFMAN BARBER SHOP
値下げ【MRFATMAN】 Wolfman BB Wool Cap
Mr.FATMAN
値下げ【MRFATMAN】 Wolfman BB Wool Cap
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