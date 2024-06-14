値下げ【MRFATMAN】 Wolfman BB Wool Cap

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商品詳細
ご覧いただきありがとうございます※プロフィールを必ずお読みください【MRFATMAN】WolfmanBBWoolCap Mサイズ 頭囲59cmWOLFMAN×MRFATMANコラボのキャップとなります。2週間前に10000円程で購入しましたがサイズが合わなかった為試着のみの出品となります。（忙しすぎて返品期限を過ぎた為こちらでの出品に至ります）ヌメりとした肌触りの気持ち良いウールフランネルを使用したクラシカルなベースボールキャップになります。フロントにクラシックフォントのWのフェルトワッペンをミシン止め、ツバ裏は褪せた雰囲気の杢モスグリーンで統一。スベリは本革レザーバンドで、天ボタンはアルミ製と細部までこだわった大人のキャップです。#帽子 #キャップ #MRFATMAN #ウール #ベースボール #ストリート #オシャレ
http://narcologia.ru/goods/procurement684333.html
http://narcologia.ru/goods/troupe968511.html
http://narcologia.ru/goods/procurement788033.html
Wolfman BB Wool Cap / Collaboration with WOLFMAN BARBER SHOP
Mr.FATMAN
Wolfman BB Wool Cap / Collaboration with WOLFMAN BARBER SHOP
Mr.FATMAN
WOLFMAN×MRFATMANコラボ / ウルフマンBBウールキャップ / Wolfman BB Wool Cap
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221.09.28 MR.FATMAN×WOLFMAN BB CAP | アメカジWENDY店長のブログ
Wolfman BB Wool Cap / Collaboration with WOLFMAN BARBER SHOP
Mr.FATMAN ミスターファットマン Wolfman ウルフマン BB ウール キャップ CAP 5213016
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